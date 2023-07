Tongenaar (44) krijgt enkelband omdat hij kogel afvuurt nadat bezoek op voordeur bonkte

Een 44-jarige Tongenaar krijgt een enkelband omdat hij een schot loste in zijn appartementsgebouw toen er twee mannen ongewenst op zijn deur kwamen bonken. Toen hij naar de cel werd gebracht, bleek dat hij ook speed op zak had. Daarvoor krijgt hij een bijkomende straf.

Op 1 augustus 2022 werden de bewoners van een appartementsgebouw in Tongeren opgeschrikt door een schot in de gang. De 44-jarige man schoot met een vuurwapen kaliber .22 met ingekorte loop op de muur van de hal nadat hij bezoek had gekregen van twee mannen die op zijn deur stonden te bonken. Het glas van de voordeur was verbrijzeld. Hij verklaarde dat hij het ongewenste bezoek op die manier wilde afschrikken.

De man werd gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor. Toen de man naar de cel werd gebracht, vonden de agenten tijdens de fouille een zakje met wit poeder. Uit onderzoek bleek het om speed te gaan.

Elektronisch toezicht

Voor het schietincident krijgt de man een straf van elf maanden onder elektronisch toezicht. “Beklaagde kon zijn agressie niet onder controle houden. In plaats van de politie te bellen toen hij ongewenst bezoek kreeg aan zijn voordeur, koos hij ervoor om dreigend een schot te lossen met zijn verboden wapen”, aldus de Tongerse rechter in het vonnis.

Voor het bezit van de drugs werd een bijkomende straf onder elektronisch toezicht van drie maanden opgelegd. Hij werd verder ook veroordeeld tot geldboetes van 800 en 8.000 euro met gedeeltelijk uitstel.