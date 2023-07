Twee dagen omleiding voor nieuw wegdek op Maastrichterweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt op maandag 10 en dinsdag 11 juli 2023 aan een asfaltvernieuwing op de Maastrichterweg in Lanaken. Verschillende zones krijgen een nieuwe asfaltlaag om de veiligheid en het rijcomfort te verbeteren. Het verkeer richting Lanaken wordt twee dagen omgeleid.

De werfzone loopt over een traject van 1 km, tussen de Bessemerstraat en de rotonde richting het centrum van Lanaken, aan de kruising met de Henri Dunantstraat. Op verschillende plaatsen wordt het asfalt op de rijweg en het fietspad in beide rijrichtingen afgefreesd en vernieuwd. Na de asfalteringswerken volgen nieuwe wegmarkeringen. “Met dergelijke asfaltwerken kunnen we het wegdek onderhouden en het rijcomfort lokaal verbeteren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Verkeersluw

De werken worden maandag 10 en dinsdag 11 juli tussen 9 en 15 uur uitgevoerd in twee fases: eerst richting Zutendaal, nadien richting Lanaken. “We hebben ze in een verkeersluwe periode gepland om de verkeershinder te beperken”, zegt Sep Vandijck, woordvoerder van AWV-Limburg. “Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.”

Fietsers en voetgangers volgen een lokale omleiding via de Bessemerstraat, dat geldt ook voor verkeer richting Lanaken. Daardoor geldt er op de Bessemerstraat plaatselijk een parkeerverbod voor voertuigen op de rijweg. Doorgaand verkeer op de Maastrichterweg richting Zutendaal blijft mogelijk aan een vertraagde snelheid van 50 km/uur. Vanuit de zijstraten kan men de Maastrichterweg dus enkel richting Zutendaal oprijden. De kruispunten met de Lepelvormweg en Steenselbergweg worden kortstondig afgesloten om de werken kwalitatief uit te kunnen voeren en het asfalt te laten afkoelen. (eva)