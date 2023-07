COLUMN. Zes stinkdieren geboren in Natuurhulpcentrum

Uiteraard krijgen we in deze periode veel jonge wilde dieren binnen die hun nest of ouders verloren zijn. De laatste dagen was het erg druk met jonge vogels die uit hun nest gewaaid waren. Maar naast die jonge dieren werden de laatste weken ook heel wat dieren geboren in het Natuurhulpcentrum. Zo zijn er enkele damherten bevallen. De dieren werden in beslag genomen wegens verwaarlozing. Hier in ons centrum komen ze op krachten. Maar ze waren al zwanger bij aankomst en dus werden nu enkele jonge damhertjes geboren. Hetzelfde voor een vrouwtje edelhert. Ook zij is bevallen in ons centrum van een jong. En voor moeder en vader edelhert en hun jong zoeken we nog een nieuwe thuis. Maar het allerschattigste zijn wel de jonge stinkdieren. Moeder stinkdier was net bevallen van zes jongen toen ze in beslag genomen werd. Schattig, schattig, schattig, maar de jongen zijn wel geboren met een stinkklier. Dus of ze zo schattig blijven weet ik niet, maar voor mijn collega’s die hun verblijf moeten poetsen, hoop ik natuurlijk van wel!

