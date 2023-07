Reconversie. Voor een (ex-)topsporter is het een heikele zaak. Een onderzoek wees uit dat het voor 80 procent van de gewezen grootverdieners in de sport na de carrière bergaf gaat. Daarom dit voorbeeld dat het ook wel kan lukken. Andy Schleck (38) is de winnaar van de Tour de France in 2010 en ondertussen een gevierd ondernemer in zijn vaderland, het Groot-Hertogdom Luxemburg.