Tongerse dealer krijgt 24 maanden cel: “Ik bracht drugs mee voor mijn moeder”

Een 24-jarige man uit Tongeren krijgt 24 maanden cel voor het bezit en dealen van cannabis. De man probeerde weg te lopen van de politie tijdens een controle aan een bushokje in Riemst. Hij vertelde dat hij drugs aankocht voor zijn moeder en een minderjarige vriend.

Op 26 januari 2022 werd de twintiger samen met een minderjarige vriend gecontroleerd aan een bushokje op de Maastrichtersteenweg in Riemst toen de agenten een cannabisgeur opmerkten. De twintiger overhandigde spontaan een zakje met 2 gram cannabis maar toen de agenten hem wilden fouilleren, probeerde hij weg te lopen. De agenten achtervolgden hem en konden hem inrekenen, al verliep dat niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk moest een van de inspecteurs zijn wapenstok gebruiken zodat de man zich niet meer zou verzetten. Toen ze de twintiger in de boeien sloegen, vonden de agenten nog een plastic zak met 80 gram cannabis onder een geparkeerde auto. De twintiger gaf nadien toe dat hij de drugs probeerde weg te moffelen.

Volgens de twintiger kocht hij de cannabis aan voor eigen gebruik en gaf hij wat aan zijn minderjarige kameraad. “En soms breng ik ook mee voor mijn moeder”, sprak hij tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechtbank. Zijn moeder bevestigde dat ze cannabis kocht bij haar zoon.

Niet aan proefstuk toe

De Tongenaar werd schuldig bevonden aan het bezit en de verkoop van cannabis en weerspannigheid ten aanzien van de politie. De man is niet aan zijn proefstuk toe en werd eerder al veroordeeld voor diefstallen en soortgelijke drugsfeiten. Donderdagochtend veroordeelde de Tongerse rechter hem opnieuw. Dit keer krijgt hij een celstraf van 24 maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn problematiek. De geldboete van 8.000 euro werd gedeeltelijk uitgesteld.