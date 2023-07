BV Hotspot. De verrassende reisbestemming van An Lemmens en Frances Lefebure laat Instagram een poepie ruiken

Actrice Frances Lefebure deelde beelden van het tweede seizoen van F*ck you very very much op Instagram, maar die werden door Instagram gerapporteerd als zijnde ‘in strijd met de richtlijnen’. En dus had Lefebure een duidelijke boodschap voor het sociale mediaplatform.

Twinning is winning! En dat heeft ook Astrid Coppens begrepen. De mama van twee stopt dochters Billie-Ray en Joey-Lee in matching pakjes. Opvallend: veel volgers herkennen broer Laurens ‘de Lau’ Nuyens in het jongste dochtertje. Zie jij de gelijkenis?

Elodie Ouédraogo schittert in Natan voor de veertigste verjaardag van dat modehuis in Parijs. En dat doet ze onder anderen met bekende besties Jennifer Heylen en Ella Leyers.

Pommelien Thijs tourt in het najaar bij onze Noorderburen, en die lijken al even enthousiast als de fans in eigen land. Can’t blame them!

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming? An Lemmens heeft niet veel nodig, geef haar maar een goed toilet, dat op haar werk bijvoorbeeld. Mogelijk nóg plezanter: de wc’s op de trein of openbare toiletten?

Draaien op een feest van David Guetta? Kan ze. Anouk Matton had het duidelijk naar haar zin tijdens haar set op Ushuaïa Ibiza.

Ann Van Elsen houdt van dieren. Bij het bezoek van koningspoedel Diva aan de Joe-studio, kon ze niet anders dan knuffelen.

Je kon er niet om heen deze week. Hét tv-programma der tv-programma’s komt terug: De Droomfabriek. Stuur jouw wens naar presentatoren Bart Peeters en Gloria Monsérez, en misschien wordt jouw droom wel werkelijkheid.