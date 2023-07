Veertien atleten vertegenwoordigen Belgische kleuren op WK para-atletiek in Parijs

Veertien atleten zullen België vertegenwoordigen op het WK para-atletiek in Parijs, dat zaterdag start. Dat heeft het Belgisch paralympisch Comité (BPC) gemeld.

Ruim 1.330 atleten uit meer dan honderd landen zullen deelnemen aan dit WK, de eerste stap op weg richting de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. Tijdens de tien competitiedagen zullen de atleten strijden voor een podiumplek in een van de 171 onderdelen in het Stade Charléty.

Aan Belgische zijde luidden de sprinters Roger Habsch (T51), Peter Genyn (T51) en Maxime Carabin (T52) de start van het seizoen 2023 in met een reeks internationale records. “Ze mikken dus hoog in Parijs”, aldus het BPC. “Ook de andere leden van de delegatie hebben de afgelopen maanden hun eigen grenzen verlegd en blijven vooruitgang boeken.”

Delegatieleider Bjorn Nelen gaat komende editie met ambitie tegemoet. “We trekken met veertien atleten naar Parijs, wat een van de grootste delegaties is van de afgelopen jaren. Het belooft het beste WK ooit te worden, gezien de inspanningen van de organisatoren. Met een mix van gevestigde waarden en aankomende talenten maken we er hopelijk ook het meest succesvolle WK ooit van.”

- Belgische delegatie -

Léa Bayekula (klasse T54), Ilias Benkaddour (klasse T63), Matthias Boonen (klasse T38), Maxime Carabin (klasse T52), Peter Genyn (klasse T51), Cécile Goens (klasse T33), Roger Habsch (klasse T51), Katia Hardies (klasse T38), Joyce Lefevre (klasse T34), Kiara Maene (klasse T20), Gilles Rouyet (klasse T38), Anke Sneyers (klasse T20), Chloé Van Elslande (klasse T46) en Selma Van Kerm (klasse T37).