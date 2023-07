Waarom TikTok plots zijn intrede doet bij de 56ste Horta-Orléansvlucht

Naast de traditionele prijzenkast van de Limburgse Fondclub kan de Limburgse duivensporter die op 20 juli derby-duiven meegeeft naar Orléans, kans maken op één van de honderd HORTA-waardebonnen elk met een waarde van 30 euro.

In totaal verschijnen er van vrijdag 7 tot en met woensdag 19 juli drie bonnen in de papieren versie van Het Belang van Limburg. Vul je gegevens in en overhandig deze bon - het aantal is onbeperkt - samen met de provinciale poelbrief in een omslag aan het inkorvingslokaal. Onder alle deelnemers worden honderd verschillende winnaars uitgeloot.

Filmpjes

En dit jaar kan echt iedereen winnen. Om het familiegebeuren dat gekoppeld is aan de duivensport wat meer in de belangstelling te brengen, gaan we op zoek naar het origineelste filmpje van ieders inkorving. Elke Orléansdeelnemer kan zijn (klein)kinderen, vrienden of collega’s betrekken en aansporen om te helpen. Het meest originele filmpje wordt beloond met een HORTA-waardebon van 150 euro. De video, al dan niet opgenomen via TikTok, mag maximaal twee minuten duren en moet ten laatste op zaterdag 22 juli voor middernacht gemaild naar creemers@skynet.be. Veel succes!