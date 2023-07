Exodus gaat verder bij Beerschot: Baeten naar Go Ahead Eagles, Thórisson op weg naar de MLS

Ze vallen als vliegen op het Kiel. Thibo Baeten is de volgende in het lijstje vertrekkers bij Beerschot. Baeten wil naar eigen zeggen een stap hogerop zetten bij Go Ahead Eagles. De Mannekes ontvangen 400.000 euro plus 100.000 euro aan eventuele bonussen voor hun topschutter van vorig seizoen. Ook Nökkvi Thorisson lijkt te vertrekken naar het Amerikaanse St. Louis City SC.

Eerder deze week raakte al bekend dat recordman Jan Van den Bergh Beerschot verlaat om z’n geluk te gaan beproeven over de grens bij NAC Breda. Baeten volgt nu dus dat voorbeeld en verlaat Beerschot na één seizoen voor een nieuw Nederlands avontuur. Baeten kwam vorige zomer toe op het Kiel als een jong Belgisch talent dat de nieuwe speerpunt van de Mannekes moest worden. Beerschot huurde Baeten eerst nog van NEC, maar het lichtte begin april de aankoopoptie omwille van z’n goede prestaties. De spits was goed voor dertien doelpunten en drie assists in 27 wedstrijden, wat hem een driejarig contract opleverde.

De Kielse topschutter vormde samen met Thibaud Verlinden en Nökkvi Thórisson een geoliede drietand voorin. Maar aan de chemie die TNT met zich meebracht, komt nu dus een einde. Baeten nam intussen ook al afscheid van de Kielse spelersgroep en traint donderdag een eerste keer mee bij Go Ahead Eagles, waar hij een contract tot 2026 in de wacht kon slepen. De club uit de Eredivisie betaalt 400.000 euro plus 100.000 euro aan bonussen voor de diensten van de aanvaller. Op de clubwebsite laat Beerschot weten in gesprek te zijn met potentiële vervangers voor Van den Bergh en Baeten.

En wat de rest van TNT betreft: ook Thórisson lijkt op weg naar de uitgang en zou trekken richting het Amerikaanse ST. Louis City SC. Hoeveel Beerschot zou ontvangen voor de IJslander, is voorlopig niet bekend. (maso)