Dit jaar kijkt de héle wereld mee: Tomorrowland start samenwerking met Tiktok

Heel de wereld kijkt dit jaar naar Tomorrowland. Of toch 1,6 miljard mensen, want het festival gaat in zee met Tiktok en laat alle gebruikers van de app meegluren. Gratis, en toch is het win-win voor iedereen.

’s Werelds grootste dancefestival en het populairste sociale medium. Het was al een match op papier en nu leidt het ook tot een officiële partnership. Gedurende de twee weekends van Tomorrowland slaat Tiktok z’n tent op in Boom, om video’s te maken en dj-sets live te streamen. Het platform deed dat al op Glastonbury, Rock Am Ring en Montreux Jazz Festival. Maar de Belgische samenwerking wordt hun grootste tot dusver op de zomerfestivals.

“Het is vergelijkbaar met wat Tiktok deed op het Eurovisiesongfestival”, zegt Tomorrowland-woordvoerder Debby Wilmsen. “We zetten een studio vlak bij het artiestendorp en daar maakt een team van ‘content creators’ filmpjes met artiesten en bezoekers. Samen met onze eigen video’s delen we die onder de hashtag #Tomorrowland. Alle festivalgangers kunnen hetzelfde doen en zo krijg je een centrale ‘hub’ (verzamelplaats, red.) voor alles wat leeft en gebeurt op het festival.”

Tiktok zendt ook optredens uit van 24 dj’s, onder wie landgenoten Dimitri Vegas & Like Mike, Amber Broos en Lost Frequencies. Volgens Dimi en Mike opent daarmee een deur naar “een nieuwe wereld waar de honger naar content groot is. En we tonen de volgende generatie waar Tomorrowland voor staat”.

2,8 miljard views

Omdat de vraag naar tickets veel groter is dan het aanbod, laat Tomorrowland al langer de buitenwereld binnenkijken op het festival, via eigen tv- en radiokanalen. Maar nog nooit op deze schaal. Wereldwijd gebruiken 1,6 miljard mensen de Tiktok-app en bij het sociale medium zien ze een groeiende interesse in dancemuziek: de hashtag #ElectronicMusic zit er aan bijna 7 miljard ‘views’, die van Tomorrowland aan ruim 2,8 miljard.

Dat bereik neemt straks geheid toe. Tomorrowland lokt in de laatste twee weekends van juli 400.000 bezoekers uit zo’n 200 landen, een publiek middenin in de doelgroep van Tiktok. Ook het gros van de 750 dj’s in Boom zijn actief op het sociale medium. Tiktok noemt Tomorrowland daarom de “perfecte festivalpartner”.

“Iedereen wint erbij, dat is zo”, zegt Debby Wilmsen. De fans krijgen een gratis inkijk, Tiktok ziet zijn ‘users’ en ‘views’ toenemen. “En wij hebben er een sterke mediapartner bij. Tiktok betaalt om hier content te mogen maken, net als onze andere partners, maar qua ‘fan engagement’ is het de grootste speler die er is.”

“Onze eigen kanalen blijven de beste reclame”, aldus Wilmsen. “Maar via Tiktok kan de Tomorrowland-community zeker nog sterk groeien. En los daarvan wordt het cool om alle content van onze ‘people of tomorrow’ op één plek verzameld te zien.”