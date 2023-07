VIDEO. Een vleugje Nederlandse magie op Wimbledon: met deze listige bal legt Van de Zandschulp Chinese opponent het zwijgen op

Op Court 6 staan donderdag de Nederlander Botic Van de Zandschulp en de Chinees Zhang Zhizhen tegenover elkaar in hun partij in de eerste ronde. Nadat beide heren elk een set in de wacht sleepten, ging er in de derde set bij een 1-1-tussenstand een weergaloos punt naar Van de Zandschulp. De Nederlander lukte een schitterend punt terwijl het racket achter zijn rug was. Mooi!