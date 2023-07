Drie jaar cel voor jonge Servische Roma zigeuners die twee inbraken plegen

Twee Servische vrouwen van amper 21 en 19 jaar oud moeten drie jaar naar de gevangenis. De jonge dieveggen braken binnen in woningen in Scherpenheuvel-Zichem en Maaseik. “Ze lieten zelfs uitschijnen dat het logisch is dat ze van diefstallen leven omdat ze deel uitmaken van een familie Roma zigeuners.”

Op 11 februari van dit jaar kreeg een bewoonster in Maaseik een melding op haar telefoon van de bewegingsdetector in haar appartement. Op de beelden die ze doorgestuurd kreeg, was te zien hoe een van de twee jonge vrouwen het appartement doorzocht terwijl de andere op de uitkijk stond. Bij thuiskomst was er geen spoor meer van de dieveggen.

Enkele dagen later merkte de dochter van de bewoonster de twee vrouwen op aan de bushalte. “Ze droegen de rugzak die overeenkwam met de rugzak die tijdens de inbraak gestolen werd”, aldus de aanklager. De politie kwam ter plaatse en kon de dames arresteren. “Een van hen verklaarde dat ze minderjarig was, maar een botscan wees uit dat ze wel degelijk ouder was. De andere identificeerde zich onder een valse naam”, sprak de procureur.

De vrouwen werden ook aan een tweede diefstal gelinkt op 26 januari in Scherpenheuvel-Zichem. Daar braken ze binnen via het keukenraam en gingen ze aan de haal met geld en juwelen. Op camerabeelden van de buren waren de twee dieveggen te zien. De kleding die ze droegen, kwam overeen met de bewakingsbeelden aan het station van Aarschot, waarop de twee beklaagden duidelijk herkenbaar waren.

Roma zigeuners

De twee vrouwen gaven de feiten uiteindelijk toe en krijgen elk een celstraf van drie jaar. “Hun jonge leeftijd vormt geen enkel excuus, de feiten zijn bijzonder verontrustend. Meer nog, bij monde van hun advocaat lieten ze uitschijnen dat het bijna logisch en normaal was dat zij leefden van diefstallen omdat ze deel uitmaakten van een familie Roma zigeuners en ze nooit hadden leren lezen en schrijven”, zo stelde de Tongerse rechter in het vonnis. Een van de slachtoffers krijgt een provisionele schadevergoeding van een euro.