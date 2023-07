Huidig Genks burgemeester Wim Dries (51) is opnieuw cd&v-lijsttrekker in Genk. Dries is burgemeester sinds 2009 en wil ook de komende zes jaar in die job verder aan de slag. “Hiermee zijn alle speculaties van de baan. Wim blijft in Genk en kiest niet voor de bovenlokale politiek”, zegt Erwin Hermans, voorzitter van cd&v Genk.