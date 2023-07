De jeugdjaren van Erhan Demirci: “Ik hou nog altijd van taart, vooral smurfenvlaai”

Hij was nog maar vier jaar, maar de guitige blik die vandaag een van zijn troeven is, was toen al onmiskenbaar aanwezig. Erhan Demirci (40) wou als kind voetballer of piloot worden, het werd uiteindelijk stand-upcomedian.

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

Erhan Demirci in 1987. — © rr

14 januari, 1987: de kleine Erhan is 4 jaar geworden en heeft net evenveel kaarsjes op de grote taart voor zich uitgeblazen. “Als mijn verjaardag niet in het weekend viel, kocht mijn moeder een taart om op de verjaardag zelf van te genieten én nog een taart voor het weekend. Ik eet doodgraag taart, nog altijd. Mijn favoriete vlaai is en blijft de smurfenvlaai”, lacht Demirci. “Ik heb een fijne jeugd gehad, ik heb me goed geamuseerd. Ik heb wel twee jaar langer gedaan over mijn middelbaar, maar daar lig ik niet meer wakker van. Ik heb veel goede vrienden gemaakt op school, in jeugdhuis De Stip en op de voetbal.”

“Ik heb wel wat uitgestoken in Ham”, gaat de komiek verder. “Als je je verveelt als jongen van 17, ga je dingen doen die eigenlijk niet mogen. Vooral om die adrenaline binnen te krijgen. Zo had ik met een aantal vrienden besloten om wat elektriciteitscabines te besmeuren met een graffiti-spuitbus die we gevonden hadden. Maar we werden betrapt en moesten de cabines kuisen en wat bloemetjes planten. Ik denk dat iedereen die in de cité woonde zoiets heeft meegemaakt.”

Voetbal

Erhan is de oudste zoon van de familie Demirci. Zijn broer is tien jaar jonger en zijn zus twee. “Ik was altijd wel de grappigste thuis en op school, maar ik was ook een rustige jongen. Ik heb erg genoten van het middelbaar, ik had er fijne vrienden. De herinneringen aan die tijd koester ik vandaag nog altijd.” Demirci speelde zijn hele jeugd bij voetbalclub KFC Taxandria, nu KFC Ham United. “In Jeugdhuis De Stip ben ik ook veel geweest. Daar heb ik vrienden gemaakt met wie ik vandaag nog contact heb. Ik zorg er echt wel voor dat ik contact houd met vrienden uit mijn hometown.”

Erhan Demirci in 2023. — © Raymond Lemmens

Na zijn middelbare schooltijd trok Demirci naar Brussel om er communicatiemanagement te studeren. Maar pas toen hij in Amsterdam een show van de Marokkaans-Nederlandse cabaretier Najib Amhali bijgewoond had, wist de Hammenaar wat hij met zijn leven wilde doen. “Er was toen veel sociale onrust rond Turken en Marokkanen na de moord op Pim Fortuyn, zeker in Nederland. Dat maakte het nóg straffer dat een Marokkaan een zaal vol witte mensen zó mee kon trekken in zijn verhalen en standpunten. Ik wou doen wat hij deed.”

Zijn eigen carrière werd gelanceerd toe hij het voorprogramma mocht doen van Han Solo (Han Coucke). “Na enkele voorprogramma’s vroegen de mensen naar meer en ben ik solo gegaan. Toen was ik vertrokken.” Erhan beseft dat hij niet zijn hele leven comedian kan zijn. “Er komen telkens jongere, betere comedians. Het is niet dat ik dat erg vind, ik vind het goed dat zij ook beginnen aan zo’n carrière. Zo ben ik ook begonnen.” Erhan is dan ook bezig om een productiehuis op te starten voor onder andere jonge comedians.