Na het overlijden van oud-premier: Monza en AC Milan kondigen Trofeo Silvio Berlusconi aan

De aftrap wordt om 21 uur gegeven in het U-Power Stadion van Monza. In de volgende seizoenen zal er telkens afgewisseld worden tussen het stadion van Monza en dat van Milan. Met het initiatief willen beide clubs de herinnering aan Berlusconi levend houden. Hij schreef onuitwisbare pagina’s in de geschiedenis van zowel Milan als Monza. De ex-voorzitter van Milan had al jaren een broze gezondheid en leed aan chronische leukemie. Hij stierf een kleine maand geleden, op 12 juni, op 86-jarige leeftijd.

De flamboyante ex-premier van Italië was 31 jaar voorzitter van Milan, van 1986 tot 2017. Onder zijn voorzitterschap kenden de Milanezen een zeer succesvolle periode. Zo won het in die periode vijf keer de Europa Cup I/Champions League (1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 en 2006/07), werd het acht keer Italiaans kampioen (1987/89, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04 en 2010/11) en triomfeerde het in 2003 in de Coppa Italia.

In 2017 verkocht Berlusconi de Rossoneri aan een groep Chinese investeerders voor een bedrag van 740 miljoen. De Italiaanse zakenman keerde vrijwel meteen terug in het voetbal en nam in 2018 de Italiaanse derdeklasser Monza over, waarmee hij sinds het voorbije seizoen voor het eerst in de geschiedenis van de club naar de Italiaanse hoogste klasse is gepromoveerd. Monza beëindigde het seizoen op de elfde plaats in de middenmoot van het klassement.