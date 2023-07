ROYALS. Fiere koninklijke ouders, Kate Middleton in goed gezelschap en een prins met miljoenen volgers

Een borstbeeld laten maken door een bekend kunstenaar, of een campagnebeeld voor Dior. Een potje tennis kijken met een tennislegende of voor een tweede keer gekroond worden. ’t Is allemaal maar normaal in koninklijke middens. Een overzicht van de afgelopen week in royal-land.

Het Nederlandse vorstenpaar Willem-Alexander en Maxima zijn maar wat trots. Want hun dochter, prinses Alexia (18), behaalde donderdag haar diploma aan het United World College of the Atlantic in Wales. De prinses zat er in de klas met Leonor, de oudste dochter van Spaanse koning Felipe en zijn vrouw, koningin Letizia. Concrete plannen van Alexia voor het komende jaar zijn nog niet gekend, wel is geweten dat ze een tussenjaartje gepland heeft.

Prinses Alexia met vader Willem-Alexander — © AFP

Koning Filip zit dit jaar tien jaar op de troon en voor die gelegenheid werden sculpturen van de vorst en zijn vrouw, koningin Mathilde, gemaakt. De beelden zijn van de hand van de Kempense kunstenaar Hans Op de Beeck. Het koningspaar zou zelf voor die artiest gekozen hebben, en ze mochten bovendien ook zelf aangeven in welke outfit ze vereeuwigd zouden worden. De borstbeelden krijgen een plaatsje in het Groene Salon in de Senaat.

In het Verenigd Koninkrijk vierden koning Charles en koningin Camilla hun tweede kroning, ditmaal in Schotland. Samen met prins William en echtgenote Kate Middleton werden ze geëerd in de St. Giles Cathedral, waar de Schotse kroonjuwelen werden tentoongesteld. Opvallend: Kate Middleton recycleerde voor de gelegenheid de jurk die ze eerder dit jaar op Pasen droeg.

Op een herdenking van het einde van de slavernij in de voormalige Nederlandse kolonies Suriname en de Caraïben bood de Nederlandse koning Willem-Alexander zijn excuses aan. “Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf”, klonk het op de plechtigheid in Amsterdam. Willem-Alexander verontschuldigde zich eind vorig jaar al eens voor het slavernijverleden, en deed dat dus nu opnieuw. De herdenkingsdag vormt de start van een volledig herdenkingsjaar in het teken van de slavernij.

Wie denkt dat royals niets doen dan statige banketten en officiële aangelegenheden bijwonen: think again. Deze oudste dochter van de Griekse kroonprins en -prinses woont in New York en werkt er als model. En met campagnes voor onder andere Dior kan je Maria-Olympia best succesvol noemen.

De kroonprins van Dubai, Prins Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, moet met zijn bijna 16 miljoen (!) volgers een van de populairste royals op Instagram zijn. De sportieve prins deelt er vooral foto’s van hem en zijn kinderen.

Nog in eigen land heeft koning Albert II het ziekenhuis deze week na een opname van negen dagen mogen verlaten. De voormalige vorst werd binnengebracht met uitdrogingsverschijnselen, maar tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis werd ook een bloedinfectie vastgesteld, die ook verder behandeld moest worden. Albert II liet zelf optekenen “dat het goed ging” toen hij uit het hospitaal ontslagen werd, maar zag er sterk verzwakt uit.

© BELGA

Nadat ze vorige week zelf nog de raket in handen nam, ging de prinses van Wales, Kate Middleton, deze week kijken naar de wedstrijden op het tenniskampioenschap Wimbledon. We spotten haar in mintgroene outfit naast vriend en tennislegende Roger Federer.