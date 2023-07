De favoriete adresjes van topchef Michaël Vrijmoed: “Prijs-kwaliteit is dit Gentse restaurant top”

Terras

© Revue

“Toen ik nog in Gent woonde, ging ik regelmatig bij Brasserie Revue eten. Het terras aan het water is zalig bij mooi weer. De keuken van Revue is ongecompliceerd lekker.”

Brasserie Revue, Nederkouter 1 in Gent.

www.revue-gent.be

Kust

“Bij Bristol in Heist serveren ze een zeer lekkere brasseriekeuken, eenvoudig, maar top gebracht. Op de kaart staan zowel vis- als vleesgerechten, maar ik kies aan zee meestal toch voor een stukje vis.”

Brasserie Bristol, Zeedijk-Heist 291 in Knokke-Heist.

www.brasseriebristol.be

Goedkoop

© Eén Twee Vijf

“Bij Eén Twee Vijf in Gent hebben ze een kleine kaart met enkele verrassende gerechten die wisselen volgens seizoen. Prijs-kwaliteit is het er top. Het is de ideale plek voor een snelle lunch, maar ook om uitgebreider te tafelen.”

Eén Twee Vijf, Molenaarsstraat 125 in Gent.

www.eentweevijf.be

Specialleke

“Gepassioneerde chef en een superlekkere keuken: ik kom graag bij restaurant Publiek in Gent. Het restaurant heeft een open keuken waar je de chef aan het werk ziet. Toffe kerel ook, chef Olly.”

Restaurant Publiek, Ham 39 in Gent.

www.publiekgent.be

Buitenland

© Ma langue sourit

“Tijdens onze doortocht naar het zuiden van Frankrijk hielden we halt bij Ma langue sourit in Luxemburg. Zeer doordachte seizoensgebonden keuken en een mooie ervaring die de verplaatsing meer dan waard is.”

Ma langue sourit, 1 Rue de Remich in Moufort, Luxemburg.

www.mls.lu