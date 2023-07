VIDEO. Van de hel naar de hemel en weer terug: Elise Mertens verliest contrastrijk duel in tweede ronde Wimbledon

Elise Mertens (WTA 28) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De Limburgse, het 28e reekshoofd, verloor in de tweede ronde op het Londense gras tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76) in drie totaal verschillende sets: 6-1, 1-6 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 22 minuten.

Mertens had in de eerste set geen verhaal tegen Svitolina en verzilverde alleen haar eerste opslag. In de tweede set waren de rollen helemaal omgedraaid, met Belgiës nummer 1 die de Oekraïense alle hoeken van het veld liet zien. In set drie keerde de match opnieuw. Mertens verloor haar eerste opslag en Svitolina stoomde door naar eindwinst.

Het was het zesde duel tussen Mertens en de 28-jarige Oekraïense, die in het verleden op de derde plaats op de WTA-ranking stond en sinds april na een jaar pauze - waarin ze een dochtertje kreeg met de Franse tennisser Gaël Monfils - aan een comeback timmert. Svitolina won drie voorgaande duels, Mertens was tweemaal de beste.

Svitolina neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 128), die de Chinese Xinyu Wang (WTA 73) in de tweede ronde wipte.

De 27-jarige Mertens beleefde een moeilijke voorbereiding voor Wimbledon door heupproblemen. Na haar nederlaag in de achtste finales op Roland Garros speelde ze slechts een enkelpartij op gras, waarin ze moest opgeven. In het dubbeltoernooi, dat ze in 2021 won met de Taiwanese Hsieh Su-wei, treedt ze ditmaal met de Australische Storm Hunter aan als derde reekshoofd.

Naast Mertens stonden ook Maryna Zanevska (WTA 88), Greet Minnen (WTA 123), Yanina Wickmayer (WTA 112) en Ysaline Bonaventure (WTA 91) op de hoofdtabel in het enkelspel maar zij sneuvelden stuk voor stuk in de openingsronde.