Een stiekeme én minder geheime Barbie en de zoektocht naar de ideale jeans: de soldenbuit van team Billie

Hanne, redactrice: “Zot van setjes waarvan ik de stuks ook gewoon apart kan dragen, in combinatie met wat ik al heb liggen. De kleur en zwierigheid van de stof zijn perfect”

Clinique, take the day of cleansing balm, 30,45 euro in de solden , via Zalando

Zacht geprijsd

Charline, lay-out: “Ik ben altijd in een zoektocht naar een goede jeans, laten we deze straight leg jeans van The Ragged Priest eens proberen voor wel een heel zacht prijsje”

The Ragged Priest, Straight leg jeans in charcoal/zwart denim, 39,95 euro in de solden, via Zalando