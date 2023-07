Ernstige vraagtekens bij verhaal van vermiste jongen die na 8 jaar weer opdook: “Zijn moeder verborg en mishandelde hem”

Er worden ernstige vraagtekens gezet bij het verhaal van een 25-jarige Amerikaanse jongen die na 8 jaar vermist te zijn geweest eindelijk herenigd kon worden met zijn moeder. Volgens een lokale activist was het eigenlijk de moeder die hem al die tijd gevangen had gehouden, en zelfs misbruikt had. De politie heeft nog niet op die beweringen gereageerd.

Verbijstering op 29 juni in Houston, in de Amerikaanse staat Texas. Bij een kerk werd een bewusteloze twintiger aangetroffen, die naar het ziekenhuis gebracht werd en daar de 25-jarige Rudy Farias bleek te zijn. Een jongeman die al 8 jaar vermist was, sinds hij op 6 maart 2015 op zijn 17de plots spoorloos verdwenen was. Hij kampte met depressie en posttraumatisch stresssyndroom sinds het dodelijke motorongeval van zijn broer, en om zijn verdwijning bleef altijd een waas van mysterie en onbegrip hangen.

Ook op de dag waarop hij teruggevonden werd, bleek Farias er niet goed aan toe te zijn. Hij was gewond en overduidelijk mishandeld. Zijn lichaam stond vol blauwe plekken en snijwonden en hij had opgedroogd bloed aan zijn hoofd. Spreken deed hij toen amper, en bij aanrakingen kromp hij volgens de hulpdiensten ineen.

Moeder

Het is nog heel onduidelijk wat er met de man gebeurd is sinds zijn verdwijning. De twintiger werd al verhoord in het bijzijn van zijn moeder, aldus de politie. Over de inhoud van die verhoren werd nog niet door hen gecommuniceerd. Een lokale activist, Quanell X, gaf woensdag (lokale tijd) wel een persconferentie.

Quanell X was er als bemiddelaar bij tijdens het verhoor van Farias. “Hij heeft daar gezegd dat hij al die jaren leugens en misbruik heeft moeten doorstaan”, aldus de man op die persconferentie. “Hij werd door zijn moeder gedrogeerd en als een slaaf behandeld.” Quanell beweerde onder meer dat Farias door zijn moeder verplicht werd om bij haar in bed te slapen en te doen alsof hij de papa was. “Geen enkel kind zou zo behandeld mogen worden door zijn moeder”, zei Quanell.

Arrestatie

Farias zou in het verhoor ook gezegd hebben dat hij twee dagen na zijn verdwijning al terug thuis was. Zijn moeder zou hem toen gezegd hebben dat weglopen van huis strafbaar was. Om te vermijden dat hij gearresteerd zou worden, zou ze hem verborgen hebben. Zo zou het jarenlange misbruik begonnen zijn.

De moeder van de jongen, Janie Santana, plaatste een heel euforisch bericht op sociale media nadat haar zoon ‘teruggevonden’ werd, maar gaf nog geen interviews en reageerde nog niet op de beweringen. De vrouw, die ’s nachts als veiligheidsagente werkt, is wel al opgedoken in een door buren opgenomen video waarin ze zegt dat ze ervan uitgaat dat ze opgepakt zal worden door de politie. “Nu willen ze mij oppakken omdat ik hem zogezegd verborgen zou hebben”, zegt ze in het filmpje.

Tal van lokale journalisten schrijven dat zowel de speurders als de familieleden van de jongen de voorbije jaren vermoed hebben dat er iets niet klopte aan het verhaal.

De politie van Houston liet na de persconferentie weten dat de betrokkenen verhoord zijn, maar zei nog niet inhoudelijk te zullen reageren op de beweringen die gedaan werden. Mogelijk volgt er later vandaag wel een persconferentie met meer details.