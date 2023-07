Binnenkort is hij te zien als jurylid van Huis Gemaakt. Bart Appeltans verbouwde als interieurarchitect ooit zijn eigen woning, met de keuken als centrale plek in huis. Hij houdt van lekker eten en als er tijd is, staat hij graag in de keuken. Zijn koelkast is dan ook altijd goed gevuld.