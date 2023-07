Delhaize-vakbond viseert nu ook deurwaarders

De socialistische bediendebond Setca heeft donderdag actiegevoerd bij een kantoor van gerechtsdeurwaarders in Luik. De vakbond wil zo protesteren tegen de rol die de gerechtsdeurwaarders spelen in het sociaal conflict bij de supermarktketen.

Enkele tientallen militanten trokken naar het gerechtsdeurwaarderskantoor interVentus in Luik. Ze gaven er een fictieve beschikking af, die de deurwaarders oplegt om hun acties tegen Delhaize-militanten te stoppen. Bedoeling is de rol die de deurwaarders spelen in het sociaal conflict aan de kaak te stellen.

Bij Delhaize is sinds maart een zwaar sociaal conflict aan de gang, nadat de supermarktketen aankondigde om de 128 eigen winkels te gaan verzelfstandigen. Daarbij maakt Delhaize gebruik van deurwaarders, om vaststellingen te doen of blokkades op te heffen.

“Het zijn zij die de vertegenwoordigers en militanten vervolgen bij Delhaizes overal in het Luikse. We willen ze doen begrijpen wat het personeel ervaart tijdens een stakingspost”, aldus Setca-secretaris Patrick Masson.