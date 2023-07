AAN DE START. Vingegaard ziet een moeilijk te voorspellen rit, maar: “We hebben een plan”, Pogacar: “Zullen zien hoe ik dit keer op Jonas kan reageren”

Volg de etappe LIVE!

Gisteren veroverde Hindley op autoritaire wijze de gele trui. “Ik heb erg veel berichtjes gekregen. Veel mensen hebben de wedstrijd van gisteren ook gezien en dat apprecieer ik erg. Ik kijk erg uit naar vandaag, we zullen zien hoe het gaat maar ik heb zin om deze prestigieuze trui te verdedigen. Het is heel erg leuk om deze trui te dragen, ik zal er alles aan doen om hem zo lang mogelijk te dragen. Of het alleen Pogacar en Vingegaard zijn om in de gaten te houden? Nee, er zijn ook nog vele andere jongens”, aldus Hindley.

Niet alleen Hindley sloeg een kloof in het klassement, ook Vingegaard deed een uitstekende zaak. “Als team hebben we uiteraard een plan maar de etappe van vandaag is erg moeilijk om te voorspellen. Het is moeilijk te zeggen of het tussen de klassementsmannen zal gaan of tussen de vluchters. Ik ben in ieder geval in goeden doen, gisteren was volgens mij een van mijn beste prestaties. Ik was zeker verrast dat Pogacar mij niet probeerde te volgen”, ging de Deen verder. “Normaliter doet hij dat altijd”, vertelde Vingegaard.

© EPA-EFE

“Dat ik gisteren niet mee kon, is misschien aan allerlei kleine details te wijten”, opende Pogacar. “De vorm is aanwezig, maar ik denk dat ik in de volgende dagen nog beter kan worden. Het moet ook gezegd dat Jonas (Vingegaard, red.) heel erg sterk was. Hij zou die kloof sowieso gemaakt hebben. We zullen zien hoe sterk hij de komende dagen is en hoe ik erop kan reageren. Ik ben mentaal en fysiek fris aan deze Tour begonnen dus ik denk dat ik de komende dagen alleen maar beter zal worden.”

Hoe de etappe zal lopen, valt dus nog af te wachten. Dylan Teuns hoopt natuurlijk op een ontsnapping. “Het wordt sowieso een lastige rit, eventueel zijn er mogelijkheden voor de ontsnapping. Al zal dat een beetje afhangen van hoe de twee leidende teams (Jumbo-Visma en Team UAE, red.) voor de dag zullen komen. Ik denk dat Bora wel bereid is om een ontsnapping te laten rijden. De opdracht van de dag voor mij is om mee te zitten in de ontsnapping. Het moet mij zeker liggen dit soort etappe. Maar als Jumbo en UAE gaan koersen, dan wordt het lastig”, weet Teuns.