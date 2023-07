Openhartige Gabriel Jesus praat over periode bij Manchester City: “Toen liet Pep Guardiola me huilen”

Vorig seizoen scheerde hij hoge toppen bij het Arsenal van Arteta dat onverwacht meespeelde voor de titel. Ondanks een lange blessure was Gabriel Jesus een van de steunpilaren. Vandaag is hij openhartig over zijn passage bij Manchester City, waar hij nooit helemaal kon doorbreken als eerste spits.

Ondertussen begint Gabriel Jesus aan zijn tweede seizoen bij Arsenal. Toch blikt hij in de Denilson podcast -een podcast van de gelijknamige Braziliaanse ex-voetballer- terug op zijn tijd bij Manchester City. Daarin een opvallende passage: de Braziliaan vertelt over die ene keer dat Guardiola hem in huilen deed losbarsten.

Situatie: Manchester City maakt zich op voor een Champions League wedstrijd tegen PSG. De even gekke als geniale Guardiola besluit niet spits Jesus maar linksachter Zinchenko als valse negen op te stellen. “Op de laatste training was er nog niets aan de hand, ik stond gewoon in de spits,” begint de Braziliaan. “Zinchenko snapte er zelf niks van. Hij kwam tegen mij zeggen dat hij zich slecht voor mij voelde”, aldus de spits

“Toen ik het nieuws hoorde, ging ik direct naar mijn kamer. Ik heb niet eens gegeten. Ik belde huilend mijn moeder: ik wil naar huis, hij zet een linksachter op mijn plaats...”, haalde Jesus de pijnlijke herinnering op. Al is het aandenken van de match zelf prettiger: Jesus mocht in de tweede helft invallen en beslist in de 76ste minuut de match met de winnende treffer. The Citizens verslaan PSG uiteindelijk met 2-1.