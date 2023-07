Vlot op weg: de voordelen van een elektrische plooifiets

De fiets is op zich al een fantastische uitvinding, maar toen kwam de plooifiets, de elektrische fiets en tot slot: de elektrische plooifiets ! Dit is misschien wel de meest multifunctionele fiets op de markt.

Opvouwen en meenemen

Door zijn compacte formaat kan je een elektrische plooifiets eenvoudig meenemen in de koffer of op de achterbank van je auto. Ga je een dagje naar een grote stad? Laat je humeur niet verpesten door parkeerproblemen, overvolle bussen of vermoeide benen. Een plooifiets is perfect voor in de stad. Zet je auto op een grote parking aan de rand, en ga verder op verkenning met de fiets. Met een elektrische plooifiets heb je geen last van tegenwind of tegenzin in de terugweg. Enkel het leuke van fietsen blijft over.

LEES OOK. 6 zaken waarop je moet letten bij de aankoop van een elektrische fiets

Ook op de trein kan je je elektrische plooifiets meenemen. Aangezien dit wordt gezien als bagage neem je hem gratis mee op je volgende treinreis. Zo kan je vanaf het station eenvoudig verder rijden naar je bestemming. En ga je met de auto of camper op vakantie? Dan nemen plooifietsen weinig plaats in. Even naar het plaatselijke dorpje voor boodschappen of naar het strand wordt zo wel heel aangenaam. Dankzij de ondersteuning heb je geen last van heuvels of hitte.

LEES OOK. Met de elektrische fiets op vakantie: hoe doe je dat?

Het beste van twee fietsen

Een gewone vouwfiets wordt vooral gebruikt om de laatste kilometers af te leggen bij woon-werkverkeer, maar ze zijn niet zo geschikt voor grote afstanden en bieden geen ondersteuning. Een elektrische fiets kan je dan weer niet zo eenvoudig meenemen in de auto of op de trein, en neemt ook thuis veel plaats in beslag. Die problemen zijn met een elektrische plooifiets verleden tijd, want deze combineert het beste van twee werelden: een compacte, lichte fiets die je comfortabel naar je bestemming brengt.

Koop nu je elektrische Veloci plooifiets voor slechts €1899 i.p.v. € 2899 op hbvlshop.be.