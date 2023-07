Barcelona-coach Xavi eist inkomende transfers: “We kunnen de fans niet voor de gek houden”

De oefenmeester van de Catalanen gaf de noodzaak aan inkomende transfers te kennen op een persmoment, waar Xavi zijn nieuw coachingscomplex uit de doeken deed.

“We hebben simpelweg meer versterkingen nodig”, oppert de inmiddels 43-jarige Spanjaard. “Momenteel missen we op bepaalde posities nog bijhorende spelers. We kunnen de fans niet voor de gek houden. Ik denk echt dat we ons nog meer kunnen en moeten versterken. De voorzitter weet dat. Samen met de technische staff doet hij zijn uiterste best. De transferperiode is open tot 31 augustus dus er is nog veel tijd, maar we moeten echt zo competitief als mogelijk aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Ik weet ook dat we ons als club in een ingewikkelde, financiële situatie bevinden, daar moeten we ons aan aanpassen”, legt Xavi uit.

Barcelona kon de voorbije weken al twee nieuwe spelers verwelkomen: enerzijds de polyvalente middenvelder Ilkay Gündogan van Manchester City en anderzijds centrale verdediger Inigo Martinez van Athletic Bilbao. Beiden kwamen transfervrij over.