Machine Gun Kelly vervult wens van fan op Rock Werchter om in het gezicht geslagen te worden

Er weerklinkt niet alleen goede muziek op Rock Werchter, op de festivalweide gaan ook dromen in vervulling. Dat was althans het geval voor een man die speciaal uit Mexico naar het dorpje in Vlaams-Brabant was overgevlogen om… in het gezicht geslagen te worden door Machine Gun Kelly. De Amerikaanse muzikant twijfelde even, maar besloot uiteindelijk toch om een mep uit te delen. De vuistslag van MGK en de daaropvolgende “I love you”, wordt nu lustig gedeeld op sociale media.