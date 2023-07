Jong en oud verbroederen op Zelem Zomert

Halen

Met Zelem Zomert zette de Halense deelgemeente de zomervakantie in. Zelem Zomert is een happening voor jong en oud met een waaier activiteiten en muzikale optredens. Elise Buyck (12) en haar vriendinnen waren er heel graag bij. “Hier op Zelem Zomert kom je iedereen van de gemeente tegen. Het is prettig om elkaar hier te ontmoeten”, vertellen Elise en co. “Hier valt ook heel wat te beleven. Van de optredende artiesten spreken Loredana en De Romeo’s mij het meest aan. Wij geven zelf ook een optreden met onze dansgroep.” lw