Het Drielandenlabyrint is het grootste doolhof van Nederland, wat het nog indrukwekkender maakt. — © Drielandenlabyrint in Vaals

Dat je mooie fietstochten kan maken doorheen Vlaanderen weten we allemaal. Maar wil je graag ook eens verder van huis (maar toch vlakbij) op ontdekking? Steek dan de grens over en ontdek deze drie leuke fietsroutes in Nederlands-Limburg.