Wit-Russische president Loekasjenko: “Prigozjin bevindt zich in Rusland”

Prigozjin zou zich volgens Loekasjenko in Rusland bevinden. “Hij is in Sint-Petersburg. Hij is niet op het territorium van Wit-Rusland”, aldus de Wit-Russische president tegen verslaggevers. Het nieuws werd vooralsnog niet bevestigd door Prigozjin of door Rusland. Volgens Loekasjenko bevinden de Wagner-soldaten zich “momenteel” ook “in hun kampen”, en niet in Wit-Rusland.

Loekasjenko had onlangs nochtans bevestigd dat Prigozjin zich in Wit-Rusland bevond. Het is niet duidelijk of dat ooit het geval is geweest, dan wel of de man altijd in Rusland is gebleven. Na zijn gefaalde opstand verschenen er geen videoboodschappen meer van Prigozjin, enkel twee audioboodschappen.

De Wagner-groep ondernam op 24 juni een poging tot opstand en trok op naar Moskou, maar daar kwam al na één dag een einde aan. Volgens een onderhandeld akkoord tussen Prigozjin en de Russische overheid mocht de Wagner-baas in ballingschap naar Wit-Rusland. Daar was hij eind juni ook aangekomen.