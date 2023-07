Fraai programma voor OKRA Zomert in Lommel-Werkplaatsen

OKRA Zomert was ook dit jaar (4 juni) weer een schot in de roos.

Rond 13u30 begon ontmoetingsruimte De Moffel in Lommel-Werkplaatsen stilaan vol te lopen. De hele namiddag was er door OKRA Cluster Lommel een ruim aanbod aan activiteiten samengesteld: een resem volksspelen (boogschieten, kubben, curling, petanque,...), de keuze uit een korte of langere wandeling, een fraaie fietstocht, maar natuurlijk ook gezellig keuvelen bij een fris drankje of koffie met een stuk taart. Tussendoor zorgden de lokale lijndansers voor de nodige ambiance. Rond 16u30 was het aanschuiven bij een zeer uitgebreide en smakelijke barbecue. Het was 19 uur toen de laatste tevreden gezichten De Moffel verlieten.