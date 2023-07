Pasar Lanaken geniet van de Kroningsfeesten in Tongeren

Tongeren is niet ver van Lanaken maar bij een groot evenement als de Kroningsfeesten is het steeds handig als men met de bus kan gaan.

Reeds vorig jaar had Pasar Lanaken kaarten besteld voor een mooie tribuneplaats tijdens de ommegang en zitplaatsen bij het avondspel. Gelukkig bleef de regen beperkt tot net voor de start van de ommegang en geraakten ze na het avondspel bijna droog terug in de bus.Proficiat aan de organisatie, de deelnemers en de kostuummakers. Het was een heel mooie optocht en het avondspel was een ideale afsluiter van een mooie dag.