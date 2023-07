Neos Hasselt sluit al feestend het werkjaar af

Liefst 121 leden van Neos Hasselt kwamen opdagen voor de officiële afsluiting van het werkjaar 2022-2023. Een aangename overrompeling, want velen wilden na een schitterend jaar ook stijlvol en gezellig deze periode afronden. De voorzitter gaf in zijn toespraak mee dat het ledenaantal opnieuw gestegen was met 80 nieuwe leden, de zoveelste stijging op rij. De barbecue zorgde voor veel sfeer en gezelligheid, de crèmecar voor een lekker afscheidsakkoord. Intussen ligt het nieuwe programma voor het volgende werkjaar al op tafel. Dat zal worden voorgesteld eind augustus tijdens een high tea-moment voor alle leden.