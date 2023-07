Hoofd van Oekraïense inlichtingendiensten in zeldzaam interview: “Rusland staat op de rand van een burgeroorlog”

In een zeldzaam interview heeft het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten zijn licht laten schijnen op de oorlog in zijn land. Hij kijkt vol onbegrip naar Rusland, dat volgens hem op de rand van een burgeroorlog staat, zo zegt hij in The Times.

Dat Kirilo Boedanov niet de eerste de beste is, bewijst hoe Vladimir Poetin opschepte toen eind mei een Russische luchtaanval op zijn hoofdkwartier uitgevoerd werd. De man zou daarbij getroffen en bijgevolg hersendood zijn. Russische media en militaire bloggers hadden er een vette kluif aan, en schreven dagenlang over hoe Boedanov in comateuze toestand naar een NAVO-ziekenhuis in Duitsland gebracht was.

Maar in werkelijkheid liep het anders: de Oekraïense directeur raakte heelhuids weg. Dat benadrukt hij in een zeldzaam interview met The Times, en het is ook te zien op de foto’s die daarbij gepubliceerd werden. “Die herhaalde pogingen van Rusland om mij te doden voelen wel enigszins als een compliment”, zegt hij. “Het toont dat ik op het juiste pad zit in mijn werk. Het voelt als een medaille.”

Burgeroorlog

Uit de inlichtingen waar hij het overzicht over houdt, ziet Boedanov nu een naderende burgeroorlog in Rusland. Dat concludeert hij uit de analyse die zijn diensten maakten na de gewapende opstand van de Wagner-troepen op 24 juni. Toen was er in 17 van de 46 Russische regio’s steun voor die muiterij, aldus Boedanov.

“Je ziet in onze data duidelijk dat de Russische bevolking in twee kampen gescheurd is”, zegt Boedanov. “Dat bevestigt heel duidelijk wat we al eerder zagen: dat Rusland op de rand van een burgeroorlog staat. Er moet maar een klein intern probleem ontstaan, en het conflict zal erger worden.”

Rusland schermt dan wel met peilingen die onder meer zouden aantonen dat de steun voor de opstand minder groot was dan Oekraïne graag beweert, maar Boedanov is zeker van zijn stuk. Zoals toen hij dat was toen hij in de herfst van 2021 als een van de enigen waarschuwde voor een nakende Russische invasie in zijn thuisland.

Steun

Wat er dan met een verscheurd land als Rusland zou gebeuren wanneer president Poetin na een eventuele nederlaag in Oekraïne zou moeten aftreden? Het kan alleen maar een goede zaak zijn, denkt Boedanov. “Waarom zou Rusland ons opnieuw aanvallen? Niemand in de belangrijkste steden wil die oorlog nog. Op tv zien ze beelden en leggen ze zich erbij neer dat het oorlog is. Maar krijgen ze een oproepingsbrief voor het leger, dan wringen ze zich in bochten om niet te moeten gaan. Ze willen zelf niet gaan vechten.”

Het doel van Oekraïne is volgens Boedanov het heroveren van haar volledige grondgebied. En voor Rusland? “Heel vaag”, zegt hij. “Niemand daar kan dat uitleggen. Ze zeggen dat ze Oekraïne niet anti-Russisch willen maken. Maar ondanks dat te zeggen, doen ze wel alles waardoor ze net dat doel zeker niet bereiken.”