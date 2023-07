Leden van Kempense Brotherhood aangehouden voor drugslabo: motorbende zamelde eerder nog geld in voor ziek meisje Noor

Speurders van de federale politie en lokale politie Neteland wisten eind mei een drugslabo in de Bankloopstraat in Sint-Jozef-Olen te ontmantelen. Het was ingericht in een voormalig bedrijfspand achter een woning. De bewoners van die woning hadden geen flauw idee wat er zich in het bedrijfsgebouw afspeelde. Het werd met een poort met zwarte doeken en een bordje met ‘verboden toegang’ afgesloten.

Woensdag werden er in het kader van dat onderzoek drie mannen aangehouden na huiszoekingen: Johnny S. (61) uit Diest, Bjorn D. (34) uit Balen en Bert J. (33) uit Geel. Het drietal is lid van Brotherhood Dirty North. De club is vergelijkbaar met een motorbende, herkenbaar aan de leren hesjes en hiërarchische structuur.

Eind mei werd ook al een 30-jarige Nederlander aangehouden op aangehouden op verdenking van de aanmaak van verdovende middelen of psychotrope stoffen in vereniging, in hetzelfde pand in Sint-Jozef-Olen.

Goede doelen

Brotherhood Dirty North doet vooral hulpacties, zoals voedselpakketten uitdelen of hamburgers bakken voor het goede doel. Zo zamelden ze begin dit jaar met een hamburgerkraam nog geld in voor Noor De Volder uit Berlaar met een ongeneeslijke ziekte. Het parket laat weten dat de drie mannen vrijdag voor de raadkamer in Turnhout zullen verschijnen. Wat er juist werd aangetroffen in het drugslab, is nog niet duidelijk. (brip, sare)

