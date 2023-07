Is zijn WK basketbal in gevaar? Milwaukee-vedette Giannis Antetokounmpo geopereerd aan knie

Giannis Antetokounmpo, sterspeler bij de Milwaukee Bucks en Grieks basketinternational, heeft een operatie aan zijn linkerknie ondergaan, waardoor het twijfelachtig is of hij kan deelnemen aan het WK in augustus. Dat bevestigden de Bucks woensdag (lokale tijd).

“Hij onderging een routineoperatie aan zijn linkerknie die goed verlopen is”, stelde zijn nieuwe coach Adrian Griffin gerust. Hij zei te hopen dat zijn speler weer fit zou geraken voor het trainingskamp van de Bucks in september.

Het WK 2023 vindt plaats van 25 augustus tot 10 september in de Filipijnen, Indonesië en Japan. De 28-jarige Antetokounmpo, twee keer MVP in de NBA, is het speerpunt van het Griekse team, dat in groep C van het WK uitkomt tegen Nieuw-Zeeland, Jordanië en de Verenigde Staten.

Antetokounmpo zelf vertoeft momenteel in China.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen