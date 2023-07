Primark laat voortaan hele assortiment op website zien

Goed nieuws voor de fans van de Ierse winkelketen. Primark komt met een vernieuwde Belgische website waar je voortaan hun volledige assortiment kan raadplegen. Heb je een jurk of accessoire gevonden dat je graag wil kopen, dan kan je ook meteen de maten en beschikbaarheden bekijken.

En dan rep je je maar beter naar een van hun filialen want online bestellen of reserveren is voorlopig nog niet mogelijk. “Beschouw het als een virtuele etalage”, zegt personeelsdirecteur Yasmina Benali van Primark België aan Retail Detail. “Je kunt via de website alles ontdekken wat de winkel te bieden heeft.”

Ook heeft de website nieuwe zoekfilters wat het scrollen doorheen de producten gemakkelijker moet maken.