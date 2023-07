Veel geld, foto’s van dode vijanden, en… collectie pruiken: beelden opgedoken van huiszoeking Wagner-baas

De Russische binnenlandse veiligheidsdienst FSB viel op 23 juni, de dag van de Wagner-muiterij, binnen in de villa van Prigozjin in Sint-Petersburg. Op de beelden die daarvan nu verspreid worden, is te zien hoe de Wagner-baas in zijn woning – niet geheel verrassend – beschikte over een groot wapenarsenaal, en een enorme hoeveelheid cash geld en staven goud.

Eerder was al bekendgeraakt dat de Russische overheid zo’n 10 miljard roebel (ongeveer 102 miljoen euro) in beslag had genomen bij de huiszoeking, maar dat geld zou Prigozjin hebben teruggekregen als onderdeel van het akkoord dat hij sloot om een einde te maken aan zijn muiterij.

Vreemde vondsten

Dat Prigozjin in luxe leefde, blijkt ook uit de helikopterlandingsplaats, het zwembad, de sauna, de fitnessruimte, en de private medische ruimte. Er werden ook een aantal vreemde vondsten gedaan, zoals een ingekaderde foto van de afgehakte hoofden van vijanden van Prigozjin, een opgezette alligator, een enorme hamer met het opschrift “te gebruiken tijdens belangrijke onderhandelingen”, een Russisch legeruniform vol medailles, of een gebedsruimte met een groot aantal orthodoxe iconen. Er werd ook een uitgebreide collectie pruiken gevonden: niet geheel toevallig lekte de FSB simultaan ook een reeks gevonden foto’s van een vermomde Prigozjin.

Izvestia is een spreekbuis voor het Russische regime, de echtheid van beelden valt voorlopig dus niet te verifiëren. De propagandawaarde van de beelden spreekt echter voor zich: vermoedelijk probeert president Poetin zijn voormalige handlanger Prigozjin te kijk te zetten door de Russische bevolking te confronteren met de opulente luxe waarin de voormalige Wagner-baas leefde.