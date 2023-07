Madonna zit nog altijd in het sukkelstraatje met haar gezondheid: “Ze is zeer zwak en zeer vermoeid”

Wie hoopte dat Madonna snel haar wereldtournee zou starten, is fout. Mensen uit de dichte omgeving van de Queen of Pop vertelden aan de nieuwssite TMZ dat ze “zeer zwak en zeer vermoeid is”. In oktober zou het wereldicoon in ons land optreden.

“Madonna houdt nog steeds bijna constant het bed. Ze is amper een paar uur per dag op de been. Voor de rest slaapt en rust ze vooral in bed. Ze is op dit moment zeer zwak en zeer vermoeid.” Dat melden bronnen aan de Amerikaanse nieuwssite TMZ.

Het zou nochtans dé zomer van Madonna gaan worden. De carrière van de popster loopt al veertig jaar en om dat de vieren, zou Madonna op Celebration tour gaan. Een concerttournee met 84 datums, die op 15 juli zou starten in de Rogers Arena in het Canadese Vancouver. Na een reeks Amerikaanse concerten zou de Holiday-zangeres naar Europa oversteken en in oktober ook ons land aan doen.

Maar vorige week verspreidde haar manager Guy Oseary het bericht dat de start van de wereldtournee wordt uitgesteld. Madonna had een zware bacteriële infectie opgelopen en was met spoed in het ziekenhuis opgenomen op 24 juni.

Later bleek dat Madonna zich al meer dan een maand niet zo lekker voelde. Maar ze zei tegen niemand iets over haar gezondheid, omdat ze wilde voorkomen dat haar wereldtournee in het gedrang zou komen. Maar uiteindelijk was ze zo verzwakt dat ze haar toestand niet langer kon verbergen.

Het zal lukken

“Nu wil Madonna zich in de eerste plaats concentreren op haar herstel”, zegt een bron tegen TMZ. “Ze was de voorbij periode omringd door een superteam in het ziekenhuis. Het herstel is een work in progress. Madonna voelt dat het zal lukken en dat ze elke dag een beetje beter wordt.”

Begin deze week verklapte haar A league of their own-tegenspeelster Rosie O’Donnell dat Madonna ondertussen het ziekenhuis heeft verlaten. “Ze is sterk en zal wel herstellen.”