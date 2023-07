Johan (53) belandt in ziekenhuis na aanval door Aziatische hoornaars: “Alsof mijn keel werd dichtgeknepen”

Johan Vanhille (53), arbeider bij de groendienst van Rumst, is dinsdagochtend tijdens het snoeien van een haag in deelgemeente Reet meermaals gestoken door een Aziatische hoornaar. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. “Ik ben al vaker gestoken door bijen en wespen, maar dit is toch van een heel andere orde”, vertelt hij.

Gemeentearbeider Johan Vanhille was in de Clemenshoek in Reet bezig met een haag te snoeien, toen hij plots een nest van Aziatische hoornaars ontdekte. De insecten vlogen direct recht op hem af. “Ze hebben mij onmiddellijk aangevallen”, vertelt Johan. “Ik kreeg vijf à zes steken, onder meer op mijn hoofd en onderarm. Binnen enkele minuten kreeg ik een stevige jeuk over mijn lichaam, gevolgd door zware uitslag.”

Johan Vanhille en de Aziatische hoornaar — © RR

Verder werken zat er niet meer in voor Johan. “Het was alsof mijn keel was dichtgeknepen. Een ziekenwagen haalde mij op en in het ziekenhuis werd ik aan een infuus gezet. Ook mijn hart werd gemonitord, want ik had inmiddels een lage bloeddruk gekregen. Enkele uren later, om 15u, mocht ik naar huis.”

Johan is intussen naar eigen zeggen goed hersteld van de aanval van de Aziatische hoornaars. “Ik mag alweer gaan werken.”