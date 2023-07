Hasselt/Diepenbeek

We zullen straks niet enkel met de trambestuurder sneller vanuit Hasselt naar Maastricht kunnen reizen, ook met de fiets is er in het voorjaar van 2024 een ononderbroken fietsroute. Donderdagochtend is bij de sluis in Diepenbeek gestart met de bouw van een fietstunnel onder de Havenlaan.