Juli is begonnen en traditiegewijs is dat ook het startschot voor de zomersolden. Langs alle kanten worden we gebombardeerd met zogenaamde buitenkansjes, die ons met plezier ons hele maandbudget doen herzien. Nee zeggen tegen dat ene designerjurkje met 70% korting lijkt tenslotte veel moeilijker dan een keer minder op restaurant gaan. Maar waarom shoppen we zo graag?