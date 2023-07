Een ‘last dance’ samen met Lionel Messi? “Inter Miami heeft zinnen gezet op Eden Hazard”

Toen Hazard tijdens de interland van de Rode Duivels tegen Oostenrijk (1-1, red) in de bloemetjes werd gezet voor zijn rijkgevulde bijdrage aan de prestaties van onze nationale ploeg, wist hij nog niet te vertellen waar zijn toekomst lag. “Ik ga er nog over nadenken, alles is mogelijk. Ik ga eerst genieten van vakantie met mijn familie”, gaf de voormalige Real Madrid-ster te kennen. Begin juni werd zijn lopende contract tot 2024 in onderling overleg stopgezet.

Een piste die Hazard binnenkort allicht zal overwegen, is die van Inter Miami. De hyperambitieuze ploeg van David Beckham heeft volgens het Spaanse Relevo zijn zinnen gezet op Eden Hazard. De Amerikanen hebben wel oog in een selectie van onder andere Lionel Messi, Sergio Busquets en nu dus Eden Hazard. Concrete gesprekken tussen beide partijen hebben er wel nog niet plaatsgevonden.

Onze landgenoot werd de afgelopen tijd ook gelinkt aan een Belgisch avontuur bij kersvers promovendus RWDM. Daar zou hij herenigd worden met zijn vijf jaar jongere broer Kylian, maar een overstap was nooit echt aan de orde.

Salarislimiet

Mocht Hazard aan de lokroep van Miami niet kunnen weerstaan, valt te bezien hoeveel hij er zal opstrijken. Van de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS, red.) heeft elk team de mogelijkheid om drie ‘designated players’ in zijn kern te hebben. Dat betekent dat er maar drie spelers boven de salarislimiet van 600.000 euro per jaar aangeworven mogen worden. Momenteel zijn twee van de drie posities al ingevuld door Busquets en logischerwijs Messi. Het laatste zal bij een potentiële komst van Hazard nog vrijgemaakt moeten worden. Indien dat niet gebeurt, zal Hazards loon binnen de toelaatbare marges van de MLS liggen.