Vrouw voelt plots iets tegen haar paddleboard tikken: “Toen ik het gezicht van mijn man zag, wist ik dat er iets aan de hand was”

“Mijn instinct nam het van me over en ik deed er alles aan om niet in het water te vallen. Ik roeide snel naar de boot die ons begeleidde en zag dat er een haai onder mijn board zwom.” Het werd al snel duidelijk dat het om een hamerhaai ging, te herkennen aan zijn vin.

“Hij kon me op elk moment van mijn board duwen, maar deed dat niet. De haai zwom wel naar ons toe en keek ons zelfs even aan, maar verdween daarna. Het was een erg surreëel moment, maar ik heb me nooit onveilig gevoeld.”

