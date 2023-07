“Leger zal in toekomst moeten kiezen tussen inzet in Roemenië of Litouwen”

Om haar militaire aanwezigheid aan de oostflank NAVO te versterken, zal Defensie in de toekomst moeten kiezen tussen het sturen van troepen naar Litouwen, als onderdeel van een brigade onder Duits bevel, of naar Roemenië, onder Frans bevel. Dat zegt VUB-professor Alexander Mattelaer, die ook onderzoeker is bij het Egmontinstituut, de denktank van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

“De belangrijkste keuze voor de Belgische defensieplanners gaat over de geografische concentratie voor het inzetten van Belgische landstrijdkrachten langs het oostfront”, zegt Mattelaer in een rapport dat donderdag gepubliceerd werd door het Egmontinstituut, minder dan een week voor een top van de staats- en regeringsleiders van de 31 geallieerde landen in Vilnius. Zij zullen beslissingen nemen om de militaire positie van de geallieerden te versterken, vooral in Oost-Europa.

De landcomponent van het Belgische leger wordt regelmatig – ongeveer zes maanden per jaar – ingezet in Litouwen als onderdeel van een multinationale ‘tactische groep’ onder leiding van Duitsland. De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius heeft gezegd dat hij bereid is om het aantal soldaten in dit bataljon te verhogen tot ongeveer 4.000 – van het huidige aantal van ongeveer 800 – om het om te vormen tot een brigade.

Sinds Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel, is België ook betrokken bij een door Frankrijk geleide gevechtsgroep in Roemenië. Op dinsdag voltooide het leger de ontplooiing naar Cincu (centrum) voor een versterkte gevechtscompagnie, in het jargon bekend als ‘Combined Arms Tactical Subgroup’ (CATSG), bestaande uit ongeveer 300 soldaten, onder wie ongeveer 130 infanteristen van een bataljon in Leopoldsburg in Limburg. Professor Mattelaer wijst erop dat Litouwen en Roemenië onder twee verschillende regionale hoofdkwartieren vallen.