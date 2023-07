Niet ‘Bärnardo’, maar wel Albärt: de mascotte voor het EK voetbal in Duitsland krijgt een op z’n zachtst gezegd toepasselijke naam

De mascotte van het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar in Duitsland krijgt de naam Albärt. Dat is het resultaat van een stemming van de Europese Voetbalconfederatie UEFA, zo maakte de Duitse voetbalbond DFB woensdag bekend. De andere voorstellen Bärnardo, Bärnheart en Herzi von Bär haalden het niet bij de stemming. Albärt kreeg 32 procent van de stemmen.

De mascotte van het EK 2024 is een knuffelbeertje. “De mascotte is een eerbetoon aan de populaire teddybeer, die vermoedelijk aan het begin van de twintigste eeuw in Duitsland het levenslicht zag”, kondigde UEFA aan.

De toen nog naamloze EK-beer werd in juni aan de Duitse fans gepresenteerd tijdens de interland van de nationale ploeg tegen Colombia in Gelsenkirchen. Albärt gaat nu op tournee langs scholen in heel Europa als onderdeel van een campagne voor meer beweging. “Met de introductie van onze mascotte hopen we een leuk en sympathiek personage te creëren dat kinderen enthousiast maakt over voetballen”, meent EK-toernooidirecteur Philipp Lahm.