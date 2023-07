Vandaag op Wimbledon: David Goffin en Elise Mertens vatten tweede ronde aan, Coppejans zet wedstrijd voort

Wimbledon is toe aan dag vier. Onderstaand vindt u de te volgen partijen.

Normaliter stonden de tweede rondes van zowel David Goffin als Elise Mertens woensdag al op het eivolle programma, maar door de vele aanslepende partijen (door de regen en de duisternis) mogen onze landgenoten een dag later aan de bak. Mertens mag Court 2 openen tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76), de tennismama én partner van Franse chouchou Gaël Monfils, nam in de openingsronde de maat van Venus Williams.

Voor David Goffin wacht er dan weer een duel met de Chileen Tomas Barrios Vera (ATP 133), die nog maar aan zijn tweede Wimbledon toe is.

Donderdag wordt voor Kimmer Coppejans eveneens een belangrijke dag. De West-Vlaming begon gisteravond al aan zijn wedstrijd tegen Alex De Minaur (ATP 17) maar omdat de avond viel, werd beslist om het na drie sets voorlopig voor bekeken te houden. De Minaur leidt met 2-1, nadat Coppejans knap de eerste set voor zijn rekening nam. Later vandaag zal hij de volgende twee sets moeten winnen om in het toernooi te blijven. Te volgen vanaf 13u30.

© AP

Tot slot komt ook Kimberley Zimmermann in actie. Dat in het dubbelspel aan de zijde van de Russische Sizikova wacht een duel met de Britse tandem Appleton-Burrage.

Deze affiches mag u niet missen

Daar kijken we vooral naar Andy Murray. De 36-jarige thuisspeler krijgt in de tweede ronde een niet te versmaden tegenstander aan de andere kant van het net. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Hij wist zich na een vijfsetter én een ultieme supertiebreak te ontdoen van de Oostenrijker Dominic Thiem. Murray had op zijn beurt weinig moeite met landgenoot Peniston en stapte na straight sets van het Centre Court.

Bij de vrouwen is uitkijken naar wat titelverdedigster Elena Rybakina in huis heeft tegen de Franse Alizé Cornet (WTA 74).