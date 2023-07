Aangekondigde kapitaalinjectie van 47,5 miljoen euro bij Antwerp on hold gezet

Om de rode cijfers weg te werken kijkt men bij landskampioen Antwerp al enkele jaren naar eigenaar Paul Gheysens. In het verslag van de licentiecommissie dat in februari bekendraakte, stond dat de sterke man van Ghelamco een volgende kapitaalsverhoging van maximaal 47,5 miljoen euro zou doorvoeren. Die geplande investering staat voorlopig on hold.

De oorzaak van het uitstel is een banktechnisch issue, zo schrijft De Tijd en is aan onze redactie bevestigd. Er stelt zich geen cashtekort. Ook de licentiecommissie maakt hier – in het licht van de sportieve successen die Antwerp boekte met bijhorende gunstige financiële gevolgen – voorlopig geen probleem van.

Gezien het lucratieve seizoen van de Great Old is de kans momenteel zeer gering dat Gheysens effectief nog eens 47,5 miljoen euro in de club zal moeten pompen. Antwerp verkocht verdediger Willian Pacho al voor een riante 16 miljoen euro aan het Duitse Eintracht Frankfurt. Ook seizoensrevelatie Arthur Vermeeren en doelman Jean Butez zijn gegeerd op de transfermarkt en kunnen het Stamnummer 1 ettelijke miljoenen opleveren.

Dankzij het voorbije topseizoen strijkt Antwerp sowieso al een kleine negen miljoen euro met zijn deelname aan het Europese voetbal. De club is minstens verzekerd van een plaats in de groepsfase van de Europa League. Overleeft de ploeg van Mark van Bommel de laatste Champions League-voorronde, dan verschijnt er maar liefst minimaal twintig miljoen euro op de rekening.

In principe wacht Gheysens het verdict van de Champions League-play-offs en het slot van de zomermercato – begin september – af alvorens een kapitaalsinjectie door te voeren die tegen dan nodig blijkt te zijn. In het boekjaar 2021-2022 leed Antwerp nog een recordverlies van 31,5 miljoen euro. Door de dubbel te pakken hoopt rood-wit stilaan de stap te kunnen zetten naar een zelfbedruipend bestaan.