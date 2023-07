Meester P. ging veel verder dan schunnige mopjes voor de klas: geschorste leerkracht in de cel voor zedenfeiten

De geschorste leerkracht P. uit het Oost-Vlaamse Deinze zit in de gevangenis. De man kwam in maart in opspraak toen twee meisjes uit het vierde leerjaar thuiskwamen met een filmpje waarop hun meester naakt te zien is. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt de aanhouding.

Meester P. staat sinds 1 april niet meer voor de klas. De alleenstaande vijftiger werd bij hoogdringendheid geschorst. Zijn naam is ondertussen ook weggehaald van de website van de school. Aanvankelijk zat hij gewoon thuis. Toen de zaak midden mei uitlekte in de media, ontkende P. in onze krant nog dat zijn schorsing te maken had met seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Dat gaat over banaliteiten. Ik weet niets van die aantijgingen”, zo klonk het. Of er eerder al klachten waren? “Ja, maar ik heb die altijd kunnen weerleggen”, maakte de man zich sterk.

Niet dus, zo blijkt nu. De grond werd P. de laatste weken duidelijk heet onder de voeten toen het parket een onderzoek startte. Die achtte de feiten zwaar genoeg om een onderzoeksrechter op de zaak te zetten. Het gevolg laat zich raden: meester P. -al dertig jaar een vaste leerkracht in de school- werd aangehouden en zit momenteel in de gevangenis. Volgens onze informatie volgden na de commotie minstens twee klachten van ernstig grensoverschrijdend gedrag. “P. is bij mij zwaar over de schreef gegaan, maar ik durfde nooit een klacht indienen uit schrik”, vertelde een oud-leerling ons destijds. Tot nu dus. Nieuwe verklaringen die hem in nauwe schoentjes brachten. Het parket wenst geen details te geven over de kwalificaties, maar bevestigt wel dat het over zedenfeiten gaat. Vorige week vrijdag werd zijn aanhouding bevestigd door de raadkamer waardoor hij nog minstens een kleine maand in de cel blijft.

Spiegeloefeningen

Meester P. had al tientallen jaren een ‘reputatie’ op school. De man kreeg zelfs de bijnaam pedo P. Het zorgde voor ongerustheid bij ouders die niet meer wilden dat hun kind bij hem in de klas kwam. P. maakte met de regelmaat van de klok schunnige en ongepaste moppen voor zijn leerlingen. Een aardworm tijdens een verkwikkende boswandeling werd vergeleken met een penis. “Daar zal je later niet vies van zijn en vast en zeker veel genot aan beleven”, zo klonk het bij P. Tafels van vermenivuldiging? “Dat is zoals seks hebben.” Maar dat P. veel verder ging dan dat wordt met de aanhouding nu pijnlijk duidelijk. Leerlingen op de billen slaan, spiegeloefeningen uitleggen door bij een meisje met zijn hand van aan haar borsten tot tussen haar beneden naar beneden te gaan, bij meisjes dronken in bed kruipen op kamp en tijdens corona naakt verschijnen voor de camera tijdens een online les: P. deed het allemaal.

De directie van de school werd door ouders een ‘doofpotoperatie’ verweten. “Ze hebben die man een hand boven het hoofd gehouden”, zo klonk het bij een moeder. Eerdere klachten werden inderdaad door de directie wat geminimaliseerd: “Het woord ‘klachten’ zou ik niet durven te gebruiken”, zo zei directrice Sabine De Meyer. “Noem het eerder ‘lichte signalen’ die tot gesprekken hebben geleid met het personeelslid.”

Tuchtrechtelijk dossier

“Aangehouden? Ik weet van niets”, reageert De Meyer nu op het nieuws. “Naar aanleiding van zijn schorsing zijn wij met een tuchtrechtelijk dossier gestart. Dat is ondertussen afgerond en staat los van het gerechtelijk onderzoek.”

In de zomer van vorig jaar startte de politie al een vooronderzoek, zo vernamen we eerder uit goede bron. Er werden toen al verschillende leerlingen ondervraagd over het ongepaste gedrag van meester P. Maar de man kon in september gewoon weer aan een nieuw schooljaar starten.

Of meester P. in september terug aan de slag kan mocht hij vrijkomen? “Ik ga de stand van zaken van het onderzoek niet openbaar maken. Wij volgen de verschillende stappen van de tuchtrechtelijke procedure”, aldus nog de directrice.