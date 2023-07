PODCAST KOERS. “Iedereen heeft zich miskeken op de flair van Pogacar, Jumbo-Visma niet”

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iedereen zich heeft miskeken op het openingsweekend van deze Tour? Tadej Pogacar was in orde, toch? Maar in de eerste Pyreneeënrit zakte hij al door het ijs. Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard staan er plots riant voor. Of zal straks blijken dat ze ex-Giro-winnaar Jai Hindley hebben onderschat? Want die mocht zomaar meeschuiven in de vlucht van de dag, de ritzege en de gele trui pakken met een bonus van 47 seconden. Podcast-host Michaël Van Damme legt het voor aan wielerjournalist Jan-Pieter De Vlieger.